Pneumata - znamy datę premiery

Pneumata - psychologiczny horror na miarę Resident Evil

Pneumata to długo oczekiwana gra, która już teraz zyskała uznanie wśród fanów gatunku. Gra porównywana do Resident Evil, łączy elementy psychologicznego horroru z survivalem, oferując graczom wyjątkowe doznania pełne napięcia i grozy. Za projektem stoi solo deweloper, który czerpiąc z wieloletniego doświadczenia i miłości do gier horror, stworzył to niezwykłe "Passion Project".