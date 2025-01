Pliki Manor Lords usuwane przez antywirusy. Grzegorz Styczeń podał rozwiązanie problemu

Twórcy Manor Lords podzielili się kolejną łatką, która wprowadza poprawki testowane wcześniej w wersji beta. Twórcy przedstawili zmiany w komunikacie na Steamie, lecz poruszono także inną kwestię. Grzegorz Styczeń zarządzający projektem skomentował jeden z problemów graczy oraz zaproponował jego rozwiązanie.

Manor Lords - komunikat deweloperów po ostatnim patchu

We wpisie na Steamie możemy przeczytać dość rozległą listę zmian wprowadzonych do Manor Lords w aktualizacji 0.8.029, w tym oczywiście bardzo dużo naprawionych błędów występujących podczas rozgrywki oraz problemów technicznych. Wśród nowej zawartości znaleźliśmy między innymi zastąpienie najmniejszej z grządek warzywnych szopą magazynową, co ma usunąć problem z utykającymi mieszkańcami próbującymi zebrać plony.