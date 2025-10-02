Zaloguj się lub Zarejestruj

PlayStation zaczyna żegnać się z PS4? Te funkcje mają zniknąć już w 2026 roku

Patrycja Pietrowska
2025/10/02 14:30
Oto, jakie funkcje mają zostać wyłączone.

Platforma PlayStation rozpoczęła proces, który wydaje się być początkiem stopniowego wycofywania wsparcia dla swojej konsoli PS4. Według informacji uzyskanych przez portal Insider Gaming, wybrane usługi przeznaczone dla tego sprzętu zostaną wycofane.

PlayStation 4
PlayStation 4

Koniec pewnej epoki? PlayStation ma rzekomo ograniczyć funkcje PS4

Zgodnie z ujawnioną dokumentacją, rozpoczęcie procesu wycofywania starszych funkcji PSN planowane jest na wiosnę 2026 roku. Należy podkreślić, że te zmiany mają dotyczyć wyłącznie projektów, które zostaną nowo zgłoszone do wydania na konsolę PlayStation 4. Dokumentacja wskazuje, że po upływie ustalonej daty, żadna nowa gra na PS4 nie będzie mogła korzystać ani zintegrować się z wycofywanymi funkcjami.

Wycofane zostaną następujące usługi:

  • Activity Feed Web API
  • Title Small Storage (TSS)
  • Title User Storage (TUS)
  • Users and Profiles
  • Word Filters
  • Shared Media Web API
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez PlayStation w dokumentach, wycofywanie usług ma na celu stworzenie bardziej ujednoliconej platformy, która będzie mogła funkcjonować stabilnie w kontekście kolejnych generacji konsol. Warto przypomnieć, że PlayStation 4 zadebiutowało w 2013 roku i zbliża się do dwunastej rocznicy swojego istnienia. Mimo że następca, PlayStation 5, jest na rynku od niemal pięciu lat, PS4 nadal cieszy się popularnością.
Ogłoszenie planowanego wycofania niektórych funkcji dla nowo powstających tytułów może być jednak interpretowane jako pierwszy sygnał, że pełne wsparcie dla konsoli jest stopniowo redukowane.
Źródło:https://insider-gaming.com/playstation-is-sunsetting-some-playstation-4-services/

News
Sony
PS4
PlayStation 4
PlayStation
usługa
usługi online
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

