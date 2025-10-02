PlayStation zaczyna żegnać się z PS4? Te funkcje mają zniknąć już w 2026 roku

Platforma PlayStation rozpoczęła proces, który wydaje się być początkiem stopniowego wycofywania wsparcia dla swojej konsoli PS4. Według informacji uzyskanych przez portal Insider Gaming, wybrane usługi przeznaczone dla tego sprzętu zostaną wycofane.

Koniec pewnej epoki? PlayStation ma rzekomo ograniczyć funkcje PS4

Zgodnie z ujawnioną dokumentacją, rozpoczęcie procesu wycofywania starszych funkcji PSN planowane jest na wiosnę 2026 roku. Należy podkreślić, że te zmiany mają dotyczyć wyłącznie projektów, które zostaną nowo zgłoszone do wydania na konsolę PlayStation 4. Dokumentacja wskazuje, że po upływie ustalonej daty, żadna nowa gra na PS4 nie będzie mogła korzystać ani zintegrować się z wycofywanymi funkcjami.