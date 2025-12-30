Zaloguj się lub Zarejestruj

PlayStation z dużymi problemami. Sony miało "skraść" grę zapowiedzianą na luty

Mikołaj Berlik
2025/12/30 14:00
Wokół programu China Hero Project narasta poważny kryzys wizerunkowy dla Sony.

Program PlayStation China Hero Project, który miał promować i wspierać chińskich deweloperów, znalazł się w centrum kontrowersji. Gra Convallaria, zapowiadana na luty, została po cichu usunięta z oficjalnych stron PlayStation w Europie i Ameryce Północnej, co uruchomiło falę spekulacji o anulowaniu projektu.

Convallaria – tajemnicze zniknięcie z portfolio PlayStation

Choć Convallaria wciąż widnieje na niektórych azjatyckich witrynach PlayStation, jej brak na zachodnich stronach sugeruje, że Sony dystansuje się od projektu. Brak oficjalnego komunikatu tylko podsycił plotki o problemach produkcyjnych lub zerwaniu współpracy z deweloperem.

Z czasem zaczęły jednak wypływać informacje znacznie poważniejsze niż zwykłe „ciche porzucenie” gry.

Studio Loongforce, odpowiedzialne za Convallarię, publicznie oskarżyło Sony Interactive Entertainment o poważne nadużycia. Według ujawnionych dokumentów i korespondencji (cytowanych przez serwis MP1ST), deweloperzy mieli doświadczać wstrzymywania finansowania, braku odpowiedzi na wiadomości oraz nacisków organizacyjnych, które paraliżowały rozwój gry. Wśród zarzutów pojawia się również zmuszanie studia do współpracy z zewnętrznymi firmami IT, rzekomo powiązanymi z kadrą menedżerską Sony, co Loongforce uznaje za działanie na ich niekorzyść.

Najcięższe zarzuty dotyczą jednak potencjalnego przejęcia projektu. Z e-maili wynika, że Bo Bao, dyrektor ds. chińskiej produkcji w Sony, miał grozić odsunięciem Loongforce od dalszych prac i przekazaniem materiałów studiu współpracującemu z Virtuos. Dla deweloperów nie była to standardowa pomoc przy optymalizacji czy porcie, lecz realna próba przejęcia własności intelektualnej. Studio określa te działania wprost jako próbę „kradzieży” gry.

Obecnie Convallaria pozostaje w zawieszeniu – nie została oficjalnie anulowana, ale jej usunięcie z zachodnich stron PlayStation sugeruje, że Sony nie chce być dalej kojarzone z konfliktem. Cała sprawa rzuca cień na China Hero Project i rodzi pytania o bezpieczeństwo innych niezależnych twórców współpracujących z PlayStation.

Źródło:https://mp1st.com/news/playstation-removes-mention-convallaria-china-hero-projects-execs-mismanagement

