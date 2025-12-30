PlayStation z dużymi problemami. Sony miało "skraść" grę zapowiedzianą na luty

Choć Convallaria wciąż widnieje na niektórych azjatyckich witrynach PlayStation, jej brak na zachodnich stronach sugeruje, że Sony dystansuje się od projektu. Brak oficjalnego komunikatu tylko podsycił plotki o problemach produkcyjnych lub zerwaniu współpracy z deweloperem.

Program PlayStation China Hero Project, który miał promować i wspierać chińskich deweloperów, znalaz ł się w centrum kontrowersji. Gra Convallaria, zapowiadana na luty, została po cichu usunięta z oficjalnych stron PlayStation w Europie i Ameryce Północnej, co uruchomiło falę spekulacji o anulowaniu projektu.

Studio Loongforce, odpowiedzialne za Convallarię, publicznie oskarżyło Sony Interactive Entertainment o poważne nadużycia. Według ujawnionych dokumentów i korespondencji (cytowanych przez serwis MP1ST), deweloperzy mieli doświadczać wstrzymywania finansowania, braku odpowiedzi na wiadomości oraz nacisków organizacyjnych, które paraliżowały rozwój gry. Wśród zarzutów pojawia się również zmuszanie studia do współpracy z zewnętrznymi firmami IT, rzekomo powiązanymi z kadrą menedżerską Sony, co Loongforce uznaje za działanie na ich niekorzyść.

Najcięższe zarzuty dotyczą jednak potencjalnego przejęcia projektu. Z e-maili wynika, że Bo Bao, dyrektor ds. chińskiej produkcji w Sony, miał grozić odsunięciem Loongforce od dalszych prac i przekazaniem materiałów studiu współpracującemu z Virtuos. Dla deweloperów nie była to standardowa pomoc przy optymalizacji czy porcie, lecz realna próba przejęcia własności intelektualnej. Studio określa te działania wprost jako próbę „kradzieży” gry.

Obecnie Convallaria pozostaje w zawieszeniu – nie została oficjalnie anulowana, ale jej usunięcie z zachodnich stron PlayStation sugeruje, że Sony nie chce być dalej kojarzone z konfliktem. Cała sprawa rzuca cień na China Hero Project i rodzi pytania o bezpieczeństwo innych niezależnych twórców współpracujących z PlayStation.