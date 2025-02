PlayStation VR2 tanieje na stałe. Poznaliśmy nową cenę urządzenia

Od marca cena PlayStation VR2 zostanie obniżona do 399,99 USD/449,99 EUR/399,99 GBP. W Polsce powinniśmy zapłacić około 1850/1900 zł. Co ciekawe, w tej samej cenie dostępny będzie również zestaw z grą Horizon Call of the Mountain.

Podstawowy zestaw PlayStation VR2 zawiera headset PS VR2, kontroler PS VR2 Sense oraz słuchawki stereo. Zestaw z grą Horizon Call of the Mountain oferuje to samo wyposażenie, a dodatkowo kod do PlayStation Store na grę Horizon Call of the Mountain.

Dzięki niedawno wydanym hitom, takim jak Alien: Rogue Incursion, Skydance’s Behemoth i Metro Awakening VR, oraz nadchodzącym premierom, w tym Aces of Thunder, Dreams of Another, Hitman World of Assassination i The Midnight Walk, nigdy nie było lepszego momentu, aby zanurzyć się w akcji z PS VR2. Korzystając z adaptera PS VR2 PC, gracze będą mieli również dostęp do przeglądania, kupowania i grania w tysiące gier w wirtualnej rzeczywistości na platformie Steam. Daty premier oraz dostępność tytułów mogą się różnić w zależności od regionu. – czytamy na blogu PlayStation.

