PlayStation VR2 sprzedaje się lepiej od PlayStation VR. Sony ujawnia wyniki

Producent PlayStation z pewnością liczył jednak, że PlayStation VR2 będzie cieszyć się nieco większym zainteresowaniem ze strony graczy. Warto bowiem pamiętać, że początkowo japońska firma zamierzała do końca marca 2023 roku dostarczyć na rynek aż 2 miliony egzemplarzy swoich nowych gogli VR.

Na koniec przypomnijmy, że PlayStation VR2 zadebiutowało na rynku 22 lutego 2023 roku. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat nowych gogli wirtualnej rzeczywistości od firmy Sony, to zapraszamy Was do lektury: Testujemy PlayStation VR2!