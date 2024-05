PlayStation Plus w promocji z okazji Days of Play. Spore obniżki na abonament Sony

Rozpoczęło się już PlayStation Days of Play – coroczne święto dla posiadaczy konsol Sony, podczas którego gracze mogą skorzystać ze zniżek na gry czy sprzęt, ale także na PlayStation Plus. Zainteresowani dołączeniem do wspomnianej usługi mogą już zakupić abonament z obniżką nawet do 30%. Specjalna oferta dostępna jest od dzisiaj do 9 czerwca 2024 roku.

Promocja na PlayStation Plus. Abonament Sony taniej nawet o 30%

Z okazji PlayStation Days of Play gracze mogą zakupić abonament PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra i PlayStation Plus Premium w bardziej atrakcyjnych cenach. Obniżki dotyczą wyłącznie oferty na 12 miesięcy. Zainteresowani skorzystają z promocji do 9 czerwca 2024 roku.