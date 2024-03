PlayStation Plus na marzec już dostępne. Gracze mogą sprawdzać 4 tytuły

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, subskrybenci PlayStation Plus Essential mogą od dzisiaj sprawdzać nowe produkcje dostępne w ramach usługi. Gracze będą mogli odebrać cztery różne tytuły, które znalazły się na liście w tym miesiącu. Na przypisanie gier do konta użytkownicy abonamentu będą mieli czas do 1 kwietnia.

W tym miesiącu subskrybenci PS Plus Essential będą mogli sprawdzić ciekawą bijatykę z kung-fu w roli głównej. Mowa o Sifu, produkcji, która na rynku ukazała się w 2022 roku i oferuje interesującą mechanikę śmierci. Ponadto w ramach PlayStation Plus w marcu można odebrać EA Sports F1 23, czyli grę wyścigową od studia Codemasters bazującą na oficjalnej licencji F1. Zainteresowani mają także do wyboru przygodową grę akcji Hello Neighbor 2 oraz DLC do popularnej strzelanki Destiny 2: The Witch Queen.

PlayStation Plus Essential na marzec 2024