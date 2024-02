PlayStation Plus z 4 grami w marcu. Sony pozytywnie zaskakuje ofertą

Japońska firma przedstawiła pełną listę gier w marcowym PlayStation Plus. Tym razem subskrybenci otrzymają cztery produkcje.

Po wczorajszym wycieku poznaliśmy pierwszą grę z oferty PlayStation Plus na marzec. Teraz Sony potwierdziło te plotki, podając kolejne gry, które będą dostępny dla posiadaczy abonamentu. Już w najbliższy wtorek subskrybenci będą mogli odebrać łącznie cztery gry, w tym wspomniane już Sifu .

Poza niebanalną bijatyką z ciekawą mechaniką śmierci, w ramach PlayStation Plus będzie można zdobyć również EA Sports F1 23, czyli popularną grę wyścigową na licencji Formuły 1, a także kooperacyjne Hello Neighbor 2. Ostatnią produkcją jest Destiny 2: Królowa-Wiedźma, czyli rozszerzenie do słynnej strzelanki Bungie, które zadebiutowało w lutym 2022 roku.