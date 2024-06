PlayStation Plus na czerwiec już dostępne. Gracze mogą sprawdzać 3 tytuły

Subskrybenci PlayStation Plus Essential mogą już grać w trzy tytuły dostępne w ramach czerwcowej oferty.

Zgodnie z wcześniej przekazanymi przez Sony informacjami, gracze posiadający abonament PlayStation Plus Essential już od dzisiaj mogą sprawdzać kolejne produkcje dostępne w ramach subskrypcji. Na liście w tym miesiącu pojawiły się trzy różne tytuły, które mogą odebrać zainteresowani. Na przypisanie gier do konta gracze mają czas do 2 lipca 2024 roku.