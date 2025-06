PlayStation Plus na czerwiec już dostępne. 3 różnorodne gry w ofercie Sony

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, już dzisiaj dostępne są trzy gry w ramach PlayStation Plus. Czerwcowa oferta obejmuje między innymi NBA 2K25 oraz Alone in the Dark. Abonenci mogą już cieszyć się udostępnionymi tytułami.

Czerwcowa oferta PlayStation Plus jest już dostępna dla subskrybentów. Zgodnie z zapowiedziami, Sony udostępniło trzy zróżnicowane tytuły, wśród których znalazły się m.in. sportowe NBA 2K25 oraz klimatyczny horror Alone in the Dark. Nowe gry można już przypisać do konta.

Darmowe gry w PlayStation Plus – czerwiec 2025