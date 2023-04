PlayStation Plus Extra z grą-niespodzianką. Nowy tytuł pojawił się w ofercie

W katalogu PlayStation Plus Extra pojawiła się nowa gra – bez żadnej zapowiedzi.

Jak podaje serwis TrueTrophies, w ofercie abonamentu PlayStation Plus w wersji Extra pojawiła się – zupełnie znienacka, bez żadnej zapowiedzi – nowa gra. Sony bardzo pozytywnie zaskoczyło swoich klientów i dodało do oferty grę Anodyne. Jest to całkiem stara produkcja, ponieważ zadebiutowała pierwotnie na komputerach osobistych jeszcze w 2013 roku. Dopiero pięć lat później pojawiła się na konsoli PlayStation 4.

Gra-niespodzianka w ofercie PlayStation Plus Extra

Anodyne to gra z gatunku action-RPG, utrzymana w klimacie retro. Za jej powstanie odpowiada niezależne dwuosobowe studio Analgesic Productions. Wcielamy się w Younga, który niespodziewanie budzi się w tajemniczym świecie swojej podświadomości. Poniżej możecie zobaczyć jej zwiastun.