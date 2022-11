PlayStation Plus Extra utraciło grę. Sony nawet nie poinformowało wydawcy

Jak podaje serwis Eurogamer, japońska korporacja Sony bez jakiekolwiek wcześniejszego ostrzeżenia zdecydowała się usunąć grę Ys 8: Lacrimosa of Dana z oferty abonamentu PlayStation Plus Extra. Jeszcze do niedawna produkcja była dostępna w wersji na konsolę PlayStation 4, aczkolwiek kilka dni temu na rynku pojawiła się wersja na PS5 (deweloperzy nie zaoferowali jednak darmowej aktualizacji wersji). Co jednak ciekawe – czy raczej zaskakujące – nikt nie został wcześniej poinformowany o decyzji Japończyków.

PS Plus Extra pozbawione jednej z gier bez ostrzeżenia

Okazuje się, że Sony nie poinformowało o tym nie tylko graczy, ale nawet samych deweloperów oraz wydawcy. Redakcja portalu Push Square otrzymała oficjalne oświadczenie od wydawcy Ys 8: Lacrimosa of Dana, firmy NIS America. Korporacja podkreśliła, iż produkcja została niesłusznie usunięta z PlayStation Plus Extra – aktualnie prowadzone jest dochodzenie, aby dowiedzieć, dlaczego w ogóle tak się stało. Teraz pozostanie pytanie: czy to jest to zwyczajne nieporozumienie, czy może Sony ponownie zdecyduje się na tego typu ruch w przyszłości? Oby nie.