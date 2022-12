PlayStation Plus Extra i Premium na grudzień 2022. Aż 22 nowe gry

Sony ujawniło zestawienie tytułów, które trafią w tym miesiącu do abonentów PlayStation Plus w wersji Extra oraz Premium.

Przedstawiciele japońskiej korporacji Sony ujawnili pełną ofertę abonamentu PlayStation Plus w wersji Extra oraz Premium na grudzień bieżącego roku. W tym miesiącu oferta powiększy się o ponad dwadzieścia gier – zarówno wysokobudżetowych produkcji, jak i mniejszych tytułów niezależnych. Wśród nich znajdziemy między innymi WWE 2K22, Far Cry 5, Judgment czy Yakuza: Like a Dragon.

PlayStation Plus Extra i Premium – grudzień 2022

Adventure Time: Pirates of the Enchiridion (PS4)

Ben 10: Power Trip (PS5, PS4)

Evil Genius 2 (PS5, PS4)

Far Cry 5 (PS4)

Far Cry: New Dawn (PS4)

Far Cry Primal (PS4)

Gigantosaurus The Game (PS4)

Judgment (PS5, PS4)

Middle-earth: Shadow of Mordor (PS4)

Middle-earth: Shadow of War (PS4)

Mortal Shell (PS5, PS4)

Pillars of Eternity II: Deadfire Ultimate Edition (PS4)

The Escapists 2 (PS4)

The Pedestrian (PS5, PS4)

Worms WMD (PS4)

WWE 2K22 (PS5, PS4)

Yakuza 6: The Song of Life (PS4)

Yakuza Like a Dragon (PS5, PS4) PlayStation Plus Premium | Classics