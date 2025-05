PlayStation Plus Extra już niedługo straci kilka świetnych tytułów. Sony podzieliło się listą

Oprócz tego z oferty znikną Rogue Legacy 2 - świetnie oceniana platformówka roguelite, After Us, Kayak VR: Mirage oraz AVIICI Invector. Sony podkreśla, że lista może jeszcze ulec rozszerzeniu, jak miało to miejsce w poprzednich miesiącach.

Gracze mają czas do połowy czerwca, by sprawdzić wymienione produkcje w ramach PS Plus Extra. Po tym czasie tytuły zostaną usunięte z katalogu, a dostęp do nich stracą wszyscy, którzy nie pobrali ich wcześniej.