PlayStation Plus Extra i Premium w promocji. Sony oferuje abonament w niższej cenie

Pojawiła się kolejna okazja, aby dołączyć do PlayStation Plus Extra i Premium w niższej cenie. Sony udostępniło bowiem promocję, w ramach której wyższe warianty abonamentu objęte zostały rabatami. Zapłacimy taniej o 25% i 35%.

Promocja obejmuje PlayStation Plus Extra i Premium na 12 miesięcy. Niestety, osoby z aktywną subskrypcją nie mogą przedłużyć jej w promocyjnej cenie, ale mają możliwość przejścia na wyższy poziom abonamentu. Ceny prezentują się następująco:

Zyskaj wszystkie świetne korzyści abonamentu PlayStation Plus Essential oraz dostęp do katalogu gier, zawierającego setki tytułów, od definiujących gatunek wysokobudżetowych hitów po innowacyjne gry niezależne. Nowe tytuły dodawane są regularnie. – brzmi opis PS Plus Extra.