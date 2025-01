PlayStation Plus Extra i Premium na styczeń oficjalnie. Na liście świetny reprezentant AAA

W ramach PlayStation Plus gracze otrzymali w styczniu między innymi Suicide Squad: Kill the Justice League czy Need for Speed Hot Pursuit Remastered. Teraz Sony oficjalnie podzieliło się listą gier, które dostępne będą w ramach PlayStation Plus Extra i Premium. Do usługi trafi między innymi God of War Ragnarok czy Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name.