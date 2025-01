PlayStation Plus na styczeń już dostępne. Na liście wielka porażka 2024 roku

Kilka dni temu poznaliśmy oficjalną listę nowości , które trafiły już do PlayStation Plus. Od dzisiaj usługa wzbogacona została między innymi w jedną z największych porażek 2024 roku, jak również dwa inne tytuły.

Do dyspozycji subskrybentów usługi oddano między innymi Suicide Squad: Kill the Justice League. Gra nie spotkała się z ciepłym przyjęciem i już wkrótce deweloperzy zakończą wsparcie tytułu. Jeszcze przed tym wydarzeniem zainteresowani mogą jednak spodziewać się nowości .

Poza wspomnianym tytułem PlayStation Plus urozmaiciły także dwa kolejne tytuły. Mowa o Need for Speed Hot Pursuit Remastered oraz The Stanley Parable: Ultra Deluxe.

Przypomnijmy, że oferta jest ważna do 4 lutego 2025 roku.