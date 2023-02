Sony chwali się wynikami PlayStation 5. Sporo graczy rezygnuje jednak z PS Plus

Deweloperzy ze studia Sony Santa Monica pochwalili się wczoraj fenomenalnymi wynikami sprzedaży God of War: Ragnarok. Okazuje się jednak, że to nie koniec informacji, które powinny zainteresować fanów Sony oraz marki PlayStation. Japońska firma opublikowała bowiem nowy raport finansowy, który potwierdza, że konsola PlayStation 5 cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem.

Do sklepów trafiło już ponad 32 mln egzemplarzy PlayStation 5

Zgodnie z przekazanymi informacjami w ostatnim kwartale – który zakończył się 31 grudnia 2022 roku – Sony dostarczyło na rynek 7,1 mln egzemplarzy PlayStation 5, czyli o 4 mln więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Oznacza to, że od momentu premiery, która miała miejsce w listopadzie 2020 roku, do sklepów trafiło 32,1 mln sztuk wspomnianej konsoli.



Sony ma jednak również powody do zmartwień. 31 grudnia 2022 roku usługę PlayStation Plus subskrybowało 46,4 mln graczy. Dla porównania, w tym samym okresie w poprzednim roku usługa japońskiej firmy posiadała 48 mln aktywnych abonentów. Korporacja z pewnością będzie chciała poprawić ten wynik, w czym może pomóc atrakcyjna oferta nie tylko PlayStation Plus Premium i Extra, ale także planu Essential.



Z raportu dowiedzieliśmy się także, że w ostatnim kwartale zakończonym 31 grudnia 2022 roku sprzedano 86,5 mln egzemplarzy gier na PlayStation 4 i PlayStation 5 (92,7 mln w poprzednim roku). Warto zauważyć, że aż 20,8 mln stanowiły tytuły ekskluzywne (11,3 mln w poprzednim roku). Dodatkowo Sony ujawniło, że 62% wszystkich sprzedanych produkcji pochodziło z cyfrowej dystrybucji.