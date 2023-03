PS3 i PS Vita bez dostępu do cyfrowych tytułów. Gracze nie mogą pobierać gier z PSN

Część graczy uważa, że problem może być związany z opublikowaną pod koniec lutego nową aktualizacją PlayStation 3. Jednak inni potwierdzili, że błąd pojawiał się jeszcze przed wprowadzeniem nowej wersji firmware’u. Dodatkowo aktualizacja PS3 nie wpłynęłaby na pobieranie gier na PS Vita, na której to konsoli również wielu graczy nie może pobrać swoich gier. Wygląda więc na to, że to wewnętrzny problem PlayStation Store, który miejmy nadzieję, szybko zostanie naprawiony przez Sony.

W tej chwili gracze nie znaleźli sposobu na ominięcie błędu i pobranie gier oraz dodatków na PS3 i PS Vita. Niektórym udało się włączyć ściąganie gier na konsolach po kilku lub kilkunastu próbach. Inni zaś odczekali kilka godzin przed ponową próbą lub próbowali pobrać grę następnego dnia.