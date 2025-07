PlatStation 5 Pro z kolejną grą w 8K. Deweloperzy pochwalili się wyjątkową jakością

Nowy zwiastun prezentuje rozgrywkę w 8K i 60 FPS – choć to nadal ciekawostka dla wybranych.

Choć Pure Pool Pro trudno uznać za wizytówkę nowej generacji, deweloperzy zdecydowali się wykorzystać pełen potencjał PS5 Pro. Najnowszy zwiastun gry prezentuje rozgrywkę w 8K przy 60 klatkach na sekundę, co czyni ją jedną z niewielu gier oferujących taką jakość na konsoli Sony.

Chociaż 8K brzmi imponująco, warto pamiętać, że to wciąż technologia niszowa – tylko nieliczni gracze dysponują ekranami zdolnymi wyświetlić taką rozdzielczość. Dlatego dla większości użytkowników najważniejsze pozostaną płynność animacji i ogólna jakość obrazu, a nie same parametry wyświetlania.

Pure Pool Pro to kolejny przykład tego, że twórcy stopniowo dostosowują swoje gry do możliwości PS5 Pro – choć wciąż pozostaje to rzadkością.