Planet of Lana spróbuje wkrótce podbić konsole PlayStation i Nintendo Switch

Planet of Lana zadebiutowało na rynku pod koniec maja bieżącego roku i niemal z miejsca podbiło serca branżowych recenzentów i graczy, co potwierdza zarówno średnia ocen na Metacritic , jak i opinie użytkowników na Steam . Nic więc dziwnego, że deweloperzy ze studia Wishfully postanowili dotrzeć do szerszego grona odbiorców i wydać swoją produkcję na kolejnych platformach.

Chcemy podzielić się naszą grą z jak największą liczbą osób, dlatego jesteśmy bardzo podekscytowani. Dziękujemy wszystkim fanom, którzy przyczynili się do sukcesu Planet of Lana na PC i konsolach, a także społecznościom Nintendo Switch i PlayStation za cierpliwość. Obiecuję, że dołożymy wszelkich starań, aby warto było czekać – powiedział Adam Stjarnljus ze studia Wishfully.

Na koniec przypomnijmy, że Planet of Lana dostępne jest obecnie wyłącznie na PC oraz konsolach Xbox i Xbox Series X/S. Od momentu swojej premiery produkcja studia Wishfully znajduje się również w bibliotece Xbox Game Pass. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Planet of Lana – pięknie i płytko.