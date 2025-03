Pixelshire z datą premiery. W maju zagracie w alternatywę dla Stardew Valley

Pixelshire to unikalne RPG z otwartym światem, które łączy elementy symulatora życia, budowy miasta, eksploracji i walki. Gracze będą mogli stworzyć własną osadę, poznać mieszkańców i odkrywać kontynent Arcadia.

Pixelshire może być niezłą konkurencją dla Stardew Valley

Jednym z ważniejszych mechanizmów jest zbieranie zasobów z pomocą przyjaciół. W Pixelshire można nawiązywać relacje, które mają praktyczne zastosowanie. NPC mogą dołączać do gracza podczas zbierania zasobów i wykonywania zadań, co ułatwia rozwój miasta. Drugim kluczowym elementem rozgrywki jest z kolei Terraformowanie świata. Jest to unikalna mechanika pozwalająca dowolnie kształtować teren. Gracze będą mogli tworzyć rzeki, wzgórza i inne elementy krajobrazu, dostosowując świat do swojej własnej wizji.