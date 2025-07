PixelJunk Eden 2 i Dreams of Another zmierzają na PS5 i PC. Twórcy kuszą grą w której strzelanie tworzy świat

Studio Q-Games ogłosiło, że długo wyczekiwany PixelJunk Eden 2, do tej pory dostępny wyłącznie na Nintendo Switch, trafi na PS5 i PC w październiku. To jednak nie koniec niespodzianek.

Oprócz PixelJunk Eden 2, które trafi na PlayStation 5 i PC już 10 października, tego samego swoją premierę będzie miała również nowa gra tego studia, którą jest Dreams of Another. Ta druga produkcja będzie dostępna na PlayStation 5, PlayStation VR2 oraz na PC. Oba tytuły można już teraz zamówić w przedsprzedaży w formie specjalnego pakietu Dreams of Another + PixelJunk Eden 2 Special Bundle dostępnego w PlayStation Store.

PixelJunk Eden 2 i Dreams of Another zmierzają na PS5 i PC

Za reżyserię Dreams of Another odpowiada Tomohisa “Baiyon” Kuramitsu, który wcześniej pracował także przy PixelJunk Eden 2. Nowa gra to trzecioosobowa przygodówka akcji nastawiona na eksplorację, oparta na filozoficznym haśle: “Nie ma tworzenia bez zniszczenia.” W przeciwieństwie do klasycznych shooterów, tutaj strzały nie niszczą świata, ale go tworzą. Jak tłumaczy Baiyon: