Wyprzedaż Pixel Worlds w sklepie GOG.com. Gry na PC nawet 90% taniej

Przychodzimy z dobrymi wieściami dla miłośników pixel artu. W sklepie GOG trwa właśnie Pixel Worlds Sale, czyli wyprzedaż produkcji we wspomnianym stylu. W ramach promocji możemy zgarnąć w niższych cenach takie tytuły, jak Stardew Valley, Beat Cop, Crypt of the NecroDancer czy Contra Anniversary Edition.

Pixel Worlds Sale w sklepie GOG.com