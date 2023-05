Pixel Heaven 2023 X gram.pl - odwiedźcie koniecznie nasze stoisko!

Jak już zapewne wiecie w tym roku na festiwalu gier retro i popkultury Pixel Heaven , pojawi się także stoisko gram.pl. A na nim i wokół niego całkiem sporo atrakcji, wśród których każdy miłośnik gier, popkultury i przede wszystkim klimatów retro znajdzie dla siebie coś fajnego. Pixel Heaven 2023 zaczyna się już dziś od godziny 15:00 i trwa aż do niedzieli 28 maja do godziny również 15:00. Wszystko odbywa się na terenie Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych przy ulicy Mińskiej 65 w Warszawie , a po kliknięciu znajdziecie szczegóły rozkład jazdy festiwalu .

Co przygotowaliśmy na Pixel Heaven 2023?

Oczywiście i przede wszystkim, będzie można spotkać na targach część naszej ekipy. Jeśli jednak to dla was za mało, to przygotowaliśmy na tegorocznego Piksela kilka atrakcji.

20 pecetów Actina z grami – Klasyki, takie jak Wolfenstein 3D , Heroes III , Jazz Jackrabbit . czy Quake 2 , ale też gry nowsze: Dead Island 2 i inspirowane Herosami MMO Broken Ranks .

– Klasyki, takie jak , , . czy , ale też gry nowsze: i inspirowane Herosami MMO . Konkurs w sobotę 27 maja - najlepsze czasy w Forza Horizon 5 zgarniają zestawy gadżetów i kody do Warlander/Broken Ranks.

27 maja - najlepsze czasy w zgarniają zestawy gadżetów i kody do Warlander/Broken Ranks. Wręczymy ufundowany przez nas komputer Actina jako jedną z nagród w ramach Intel Pixel Awards Europe 2023​

w ramach Intel Pixel Awards Europe 2023​ Naczelny gramu, czyli Myszasty, weźmie udział w jednym z paneli na głównej scenie – w sobotę o 15:00 porozmawia o tym, jak “w medium jakim są gry wideo spotyka się wiele dziedzin sztuki. Przeplatają się film, literatura, grafika, dźwięk, narracja.”

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy na Pixel Heaven 2023! koniecznie odwiedźcie też nasze stoisko!