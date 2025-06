Pixar tym filmem złamie swoją najważniejszą zasadę. Studio właśnie uległo trendowi w animacji

Pomimo sukcesu kasowego W głowie się nie mieści 2, kryzys kreatywny wciąż daje się we znaki. Sytuacji nie poprawia opóźniany Elio, który — delikatnie mówiąc — nie zachwycił pierwszych widzów, a który wejdzie do kin już wkrótce. Pixar postanowił więc wstrząsnąć swoim schematem działania, złamać zasady, a efektem tej decyzji jest zapowiedź projektu, który może zwiastować zupełnie nowy rozdział w historii studia.

Akcja Gatto toczyć się będzie w Wenecji, a głównym bohaterem będzie czarny kot z pasją do muzyki, zmagający się z odrzuceniem przez przesądnych mieszkańców miasta. Choć tematycznie może kojarzyć się z oscarowym Flow, filmem o innym czarnym kocie, Pixar stawia na unikalną formę artystyczną i zupełnie nową energię twórczą.

Premiera Gatto planowana jest na lato 2027 roku. Choć nie będzie to pierwsza ręcznie malowana animacja w historii kina — ten tytuł należy do polskiej koprodukcji Twój Vincent, złożonego z ponad 65 000 obrazów malowanych przez stu artystów — to jednak dla Pixara będzie to pionierski krok i zapowiedź możliwej rewolucji stylistycznej. Po ponad trzech dekadach tworzenia animacji komputerowych, Pixar wchodzi na nową, ekscytującą ścieżkę. Trzymamy kciuki.