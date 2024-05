Piwny problem w Manor Lords. Twórca ponownie pyta graczy o zdanie

Jakiś czas temu twórca Manor Lords zdradził, że ma w planach dodać do gry zamki i machiny oblężnicze. Wcześniej polski deweloper pytał również graczy, co sądzą o mechanice handlu i jakich zmian powinien doczekać się ten system. Tym razem Grzegorz Styczeń ponownie zwraca się do miłośników gry, poruszając temat związany z konsumpcją piwa przez obywateli.