Pioner z otwartą betą w październiku. Twórcy zaprezentowali nowy zwiastun

Pioner to ambitne MMO FPS od studia GFA Games, które szykuje się do wejścia w fazę otwartych testów beta w październiku 2025 roku. Choć dokładna data startu nie została jeszcze ujawniona, gra już teraz wzbudza duże emocje i to nie bez powodu.

Pioner z testami beta w październiku

Pioner wrzuci graczy do postapokaliptycznego, otwartego świata, w którym trzeba zmierzyć się nie tylko z innymi użytkownikami, ale także z mutantami, anomaliami i śmiertelnymi zagrożeniami środowiskowymi. Gra jest połączeniem elementów znanych z Fallouta i Escape from Tarkov, z domieszką klimatu Stalkera.