Pioner z otwartą betą w październiku. Twórcy zaprezentowali nowy zwiastun

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/09/16 20:00
Pioner będącym miksem Fallouta, Stalkera i Escape from Tarkov wkrótce zaoferuje graczom otwarte beta testy.

Pioner to ambitne MMO FPS od studia GFA Games, które szykuje się do wejścia w fazę otwartych testów beta w październiku 2025 roku. Choć dokładna data startu nie została jeszcze ujawniona, gra już teraz wzbudza duże emocje i to nie bez powodu.

Pioner
Pioner

Pioner z testami beta w październiku

Pioner wrzuci graczy do postapokaliptycznego, otwartego świata, w którym trzeba zmierzyć się nie tylko z innymi użytkownikami, ale także z mutantami, anomaliami i śmiertelnymi zagrożeniami środowiskowymi. Gra jest połączeniem elementów znanych z Fallouta i Escape from Tarkov, z domieszką klimatu Stalkera.

Rozgrywka opiera się na PvPvE, czyli eksploracji, wymianie ognia z graczami i komputerowymi przeciwnikami, zdobywaniu łupów i wykonywaniu różnych misji. Produkcja stawia na intensywną akcję, ale jednocześnie jest bardziej “arcade’owa” aniżeli Escape from Tarkov. W grze znajdziemy także wyraźny interfejs, celownik na ekranie i różne podpowiedzi, które mają ułatwić zabawę szerszemu gronu odbiorców.

Twórcy z okazji zbliżających się beta testów postanowili podzielić się nowym zwiastunem, na którym możemy dostrzec kilka elementów zawartych w grze. Pokazano między innymi tryb wieloosobowy, budowanie baz, rozbudowaną modyfikację broni, dynamiczny system pogody oraz intensywne starcia PvP i PvE. Na materiale można także dostrzec emotki i szczegółowe mapy, które momentami wyglądają jak żywcem wyjęte z Escape from Tarkov.

GramTV przedstawia:

Jeśli twórcom uda się spełnić oczekiwania, Pioner może okazać się jednym z najciekawszych debiutów tego typu od lat. Grę można już dodać do listy życzeń na Steamie. Niestety nadal nie ogłoszono konkretnej daty premiery, jednak wstępne plany sugerują możliwość debiutu w okolicach grudnia 2025 roku.

Poniżej możecie obejrzeć wspomniany wyżej zwiastun Pionera:

Źródło:https://insider-gaming.com/pioner-fallout-meets-tarkov-open-beta-soon

Tagi:

News
zwiastun
RPG
strzelanka
shooter
otwarta beta
Fallout
MMOFPS
survival
postapokalipsa
Escape from Tarkov
gra sieciowa
MMO
STALKER 2
beta testy
STALKER
Pioner
RPG akcji
gra wieloosobowa
STALKER 2: Heart of Chornobyl
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

