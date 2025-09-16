Pioner z otwartą betą w październiku. Twórcy zaprezentowali nowy zwiastun

Pioner będącym miksem Fallouta, Stalkera i Escape from Tarkov wkrótce zaoferuje graczom otwarte beta testy.
Pioner to ambitne MMO FPS od studia GFA Games, które szykuje się do wejścia w fazę otwartych testów beta w październiku 2025 roku. Choć dokładna data startu nie została jeszcze ujawniona, gra już teraz wzbudza duże emocje i to nie bez powodu.
Pioner z testami beta w październiku
Pioner wrzuci graczy do postapokaliptycznego, otwartego świata, w którym trzeba zmierzyć się nie tylko z innymi użytkownikami, ale także z mutantami, anomaliami i śmiertelnymi zagrożeniami środowiskowymi. Gra jest połączeniem elementów znanych z Fallouta i Escape from Tarkov, z domieszką klimatu Stalkera.
Rozgrywka opiera się na PvPvE, czyli eksploracji, wymianie ognia z graczami i komputerowymi przeciwnikami, zdobywaniu łupów i wykonywaniu różnych misji. Produkcja stawia na intensywną akcję, ale jednocześnie jest bardziej “arcade’owa” aniżeli Escape from Tarkov. W grze znajdziemy także wyraźny interfejs, celownik na ekranie i różne podpowiedzi, które mają ułatwić zabawę szerszemu gronu odbiorców.
Twórcy z okazji zbliżających się beta testów postanowili podzielić się nowym zwiastunem, na którym możemy dostrzec kilka elementów zawartych w grze. Pokazano między innymi tryb wieloosobowy, budowanie baz, rozbudowaną modyfikację broni, dynamiczny system pogody oraz intensywne starcia PvP i PvE. Na materiale można także dostrzec emotki i szczegółowe mapy, które momentami wyglądają jak żywcem wyjęte z Escape from Tarkov.
GramTV przedstawia:
Jeśli twórcom uda się spełnić oczekiwania, Pioner może okazać się jednym z najciekawszych debiutów tego typu od lat. Grę można już dodać do listy życzeń na Steamie. Niestety nadal nie ogłoszono konkretnej daty premiery, jednak wstępne plany sugerują możliwość debiutu w okolicach grudnia 2025 roku.
Poniżej możecie obejrzeć wspomniany wyżej zwiastun Pionera:
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!