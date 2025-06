Pillars of Eternity 3 w pełnym 3D? Josh Sawyer chce zmian na wzór Baldur’s Gate 3

Josh Sawyer, dyrektor serii Pillars of Eternity, ujawnił w rozmowie z Gamepressure, że jego marzeniem jest, aby trzecia część cyklu przeniosła się w pełni do trójwymiarowego świata. Porównał potencjalne zmiany do tych, które przyniosło Baldur’s Gate 3, i zaznaczył, że środowisko 3D może znacząco zwiększyć immersję i interaktywność świata gry.

Pillars of Eternity – możliwa zmiana formuły

Sawyer przyznał, że choć wcześniejsze gry z serii były izometryczne, brakowało im poczucia głębi i dynamicznego otoczenia. „Kiedy porównasz to z czymś takim jak BG3, zauważysz, jak wielką różnicę robi trójwymiarowy świat” – powiedział. Jego zdaniem system walki i mechaniki z Deadfire mogłyby świetnie współgrać z bardziej zaawansowaną fizyką, zagrożeniami wysokościowymi i zróżnicowanym terenem.