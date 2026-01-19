Zaloguj się lub Zarejestruj

Pierwszy tydzień stycznia na Steamie przyniósł 230 nowych gier, wiele tworzonych z AI

Patrycja Pietrowska
2026/01/19 13:00
0
0

Sztuczna inteligencja coraz częściej obecna w premierach.

Zgodnie z informacjami podanymi przez SteamDB, w całym 2025 roku na Steamie ukazało się ponad 19 tysięcy gier. Co szczególnie wymowne, więcej niż połowa z nich nie przekroczyła progu dziesięciu recenzji użytkowników, a część nie doczekała się żadnej reakcji ze strony społeczności. W zaledwie pierwszym tygodniu stycznia na platformie Steam opublikowano aż 230 nowych tytułów. To tempo, które dla wielu graczy i twórców staje się nie tylko trudne do śledzenia, ale wręcz przytłaczające, zwłaszcza gdy spojrzy się na kalendarz premier na cały 2026 rok.

Steam
Steam

230 gier w tydzień to dopiero początek. Steam zmierza ku nowemu rekordowi?

Zjawisku bliżej przyjrzała się twórczyni internetowa Jenna Stoeber, która przygotowała szczegółową analizę pierwszych dni 2026 roku (via TheGamer). Już 1 stycznia na Steamie pojawiły się 42 nowe gry, a niemal połowa z nich zawierała informacje o wykorzystaniu narzędzi opartych na sztucznej inteligencji. W kolejnych dniach trend ten tylko się umocnił. Łącznie 81 tytułów z pierwszego tygodnia posiadało oznaczenia dotyczące użycia AI, od prostych zabiegów związanych z poprawą rozdzielczości materiałów graficznych po otwarte deklaracje, że całość gry – grafika, dialogi i udźwiękowienie – została wygenerowana automatycznie.

Równolegle na platformę trafiło 30 tytułów oznaczonych jako NSFW. Wiele z nowych gier nie zebrało żadnych recenzji, a te, które je posiadały, często otrzymywały opinie wyglądające na masowe lub sztucznie generowane, co dodatkowo utrudnia ocenę ich faktycznej jakości.

GramTV przedstawia:

Analiza pierwszych dni 2026 roku może sugerować, że pogłębia się problem nadpodaży. Wiele wskazuje na to, że ubiegłoroczny rekord liczby premier zostanie w najbliższych miesiącach pobity.

Wczytywanie ramki mediów.

Źródło:https://www.thegamer.com/steam-2026-game-releases-january-breakdown/

Tagi:

News
Steam
Valve
cyfrowa dystrybucja
sztuczna inteligencja
gry na PC
platforma
AI
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112