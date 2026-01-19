Pierwszy tydzień stycznia na Steamie przyniósł 230 nowych gier, wiele tworzonych z AI

Zgodnie z informacjami podanymi przez SteamDB, w całym 2025 roku na Steamie ukazało się ponad 19 tysięcy gier. Co szczególnie wymowne, więcej niż połowa z nich nie przekroczyła progu dziesięciu recenzji użytkowników, a część nie doczekała się żadnej reakcji ze strony społeczności. W zaledwie pierwszym tygodniu stycznia na platformie Steam opublikowano aż 230 nowych tytułów. To tempo, które dla wielu graczy i twórców staje się nie tylko trudne do śledzenia, ale wręcz przytłaczające, zwłaszcza gdy spojrzy się na kalendarz premier na cały 2026 rok.

230 gier w tydzień to dopiero początek. Steam zmierza ku nowemu rekordowi?

Zjawisku bliżej przyjrzała się twórczyni internetowa Jenna Stoeber, która przygotowała szczegółową analizę pierwszych dni 2026 roku (via TheGamer). Już 1 stycznia na Steamie pojawiły się 42 nowe gry, a niemal połowa z nich zawierała informacje o wykorzystaniu narzędzi opartych na sztucznej inteligencji. W kolejnych dniach trend ten tylko się umocnił. Łącznie 81 tytułów z pierwszego tygodnia posiadało oznaczenia dotyczące użycia AI, od prostych zabiegów związanych z poprawą rozdzielczości materiałów graficznych po otwarte deklaracje, że całość gry – grafika, dialogi i udźwiękowienie – została wygenerowana automatycznie.