Pierwszy szczegóły Xboxa nowej generacji. Konsola otrzyma pełną wsteczną kompatybilność?

Microsoft coraz wyraźniej przygotowuje się do premiery kolejnej generacji konsol. Choć firma miała porzucić pomysł na własny handheld, zamierza zainwestować w klasyczne podejście i zaoferować urządzenie dla najbardziej lojalnych fanów. Next-genowy Xbox ma być w pełni kompatybilny ze starszymi grami.

Next-gen Xbox – pierwsze przecieki

Według dziennikarza Windows Central, Jeza Cordena, nowy Xbox zapewni sprzętową wsteczną kompatybilność z grami z Xboxa, Xboxa 360, Xboxa One oraz Xbox Series X/S. Nie będzie to emulacja, lecz natywne wsparcie, co oznacza większą stabilność i jakość działania starszych tytułów. To ważna deklaracja, szczególnie po pojawiających się wcześniej spekulacjach, że nowa generacja może porzucić część wcześniejszych bibliotek.

