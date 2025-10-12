Pierwszy God of War skrywa zaskakujący sekret. Ukryto nieoczekiwane odniesienie do religii chrześcijańskiej

Twórca serii zdradził również zaskakujący pomysł na przemianę Kratosa.
Fani serii God of War po latach odkrywają kolejne sekrety ukryte w przygodach Kratosa. Jeden z nich zaskoczył nawet samego reżysera oryginalnych części. David Jaffe wyznał, że w pierwszej odsłonie gry znalazł się motyw, którego nikt z kierownictwa projektu nie planował, a mimo to przeszedł przez rygorystyczne testy Sony.
God of War – twórca serii komentuje wizerunek Jezusa w pierwszej części serii
Według Jaffego, w God of War z 2005 roku można dostrzec obraz przedstawiający ukrzyżowaną postać, przypominającą Jezusa Chrystusa. Grafika została umieszczona wysoko nad jednym z obszarów Aten i nie jest dostępna w trakcie standardowej rozgrywki. Gracze odkryli ją dopiero dzięki błędowi pozwalającemu na nieskończone podskakiwanie i unoszenie się nad mapą. Problem w tym, że sam Jaffe nie wie, jak wizerunek Jezusa znalazł się w grze.
Twórca przypomniał, że Sony bardzo dokładnie analizowało każdą zawartość gry, aby uniknąć potencjalnych kontrowersji. Z tego powodu obecność tak wyraźnego symbolu religijnego wydaje się dla niego niezwykle zaskakująca.
Cały projekt był przeglądany pod kątem zgodności z prawem i religijnych aluzji, więc to naprawdę dziwne, że nikt tego nie zauważył - dodał.
GramTV przedstawia:
Reżyser podejrzewa, że za ukrytym detalem mógł stać ówczesny dyrektor artystyczny projektu, Charlie Wen. Jaffe zaznaczył, że Wen był osobą bardzo wierzącą i niewykluczone, że to właśnie on wprowadził obraz do gry lub pozwolił na to komuś z zespołu artystów.
To nie pierwszy raz, gdy w serii pojawiły się motywy inspirowane chrześcijaństwem. Jak wspomina Jaffe, w God of War 2 celowo umieszczono odniesienie do Trzech Króli, podążających za Gwiazdą Betlejemską. Twórcy rozważali też kontrowersyjny epilog, w którym Kratos przetapia Ostrza Chaosu, by stać się uosobieniem Śmierci.
Ostatecznie ten pomysł nie wszedł w życie, a Kratos nadal pozostał w starożytności, aby pokonać kolejnych greckich bogów pozostających przy życiu. Obecne plotki zwiastują, że w nowej odsłonie God of War popularny bohater weźmie się za egipskie bóstwa.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!