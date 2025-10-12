Zaloguj się lub Zarejestruj

Pierwszy God of War skrywa zaskakujący sekret. Ukryto nieoczekiwane odniesienie do religii chrześcijańskiej

Radosław Krajewski
2025/10/12 13:30
0
0

Twórca serii zdradził również zaskakujący pomysł na przemianę Kratosa.

Fani serii God of War po latach odkrywają kolejne sekrety ukryte w przygodach Kratosa. Jeden z nich zaskoczył nawet samego reżysera oryginalnych części. David Jaffe wyznał, że w pierwszej odsłonie gry znalazł się motyw, którego nikt z kierownictwa projektu nie planował, a mimo to przeszedł przez rygorystyczne testy Sony.

God of War
God of War

God of War – twórca serii komentuje wizerunek Jezusa w pierwszej części serii

Według Jaffego, w God of War z 2005 roku można dostrzec obraz przedstawiający ukrzyżowaną postać, przypominającą Jezusa Chrystusa. Grafika została umieszczona wysoko nad jednym z obszarów Aten i nie jest dostępna w trakcie standardowej rozgrywki. Gracze odkryli ją dopiero dzięki błędowi pozwalającemu na nieskończone podskakiwanie i unoszenie się nad mapą. Problem w tym, że sam Jaffe nie wie, jak wizerunek Jezusa znalazł się w grze.

Twórca przypomniał, że Sony bardzo dokładnie analizowało każdą zawartość gry, aby uniknąć potencjalnych kontrowersji. Z tego powodu obecność tak wyraźnego symbolu religijnego wydaje się dla niego niezwykle zaskakująca.

Cały projekt był przeglądany pod kątem zgodności z prawem i religijnych aluzji, więc to naprawdę dziwne, że nikt tego nie zauważył - dodał.

GramTV przedstawia:

Reżyser podejrzewa, że za ukrytym detalem mógł stać ówczesny dyrektor artystyczny projektu, Charlie Wen. Jaffe zaznaczył, że Wen był osobą bardzo wierzącą i niewykluczone, że to właśnie on wprowadził obraz do gry lub pozwolił na to komuś z zespołu artystów.

To nie pierwszy raz, gdy w serii pojawiły się motywy inspirowane chrześcijaństwem. Jak wspomina Jaffe, w God of War 2 celowo umieszczono odniesienie do Trzech Króli, podążających za Gwiazdą Betlejemską. Twórcy rozważali też kontrowersyjny epilog, w którym Kratos przetapia Ostrza Chaosu, by stać się uosobieniem Śmierci.

Ostatecznie ten pomysł nie wszedł w życie, a Kratos nadal pozostał w starożytności, aby pokonać kolejnych greckich bogów pozostających przy życiu. Obecne plotki zwiastują, że w nowej odsłonie God of War popularny bohater weźmie się za egipskie bóstwa.

Tagi:

News
God of War
Sony Santa Monica
David Jaffe
Kratos
ciekawostki
religia
chrześcijaństwo
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

