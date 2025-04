Pierwszy Fallout mógł być bliższy Diablo. Twórca ujawnił zaskakującą ciekawostkę

Materiał rzuca nowe światło na presję ze strony działu wydawcy Interplay, który to dział marketingu w 1996 roku naciskał na Caina, by Fallout został zaprojektowany jako gra akcji na fali popularności Diablo. Cain jednak postawił na swoim, przedstawiając koszty zmiany systemu walki. „W końcu się poddali”, podsumował deweloper.

Marketing Interplay zwrócił się do mnie w 1996 roku, na rok przed premierą, i chcieli, żeby Fallout był grą czasu rzeczywistego — z powodu Diablo.

Naciskali kilkukrotnie, a ja ostatecznie powstrzymałem to po prostu wskazując, ile pieniędzy i czasu by to wymagało — i wtedy w końcu odpuścili.