Pierwszy, ale kompletnie zapomniany film o Hannibalu Lecterze wraca po latach. Kultowy thriller otrzyma nową wersję

Na długo przed Milczeniem owiec i słynną kreacją Anthony’ego Hopkinsa widzowie poznali Hannibala Lectera w zupełnie innym filmie. Teraz ten często pomijany klasyk powraca w odświeżonej wersji.

Mowa o filmie Czerwony smok, znany także jako Łowca (Manhunter) z 1986 roku, wyreżyserowanym przez Michaela Manna, twórcę takich produkcji jak Miami Vice, Gorączka czy Zakładnik. Teraz, z okazji 40-lecia premiery, film doczeka się gruntownie odrestaurowanej wersji zatytułowanej Manhunter: The Final Cut.

Gdy mowa o Hannibalu Lecterze, większość widzów automatycznie myśli o Milczeniu owiec i nagrodzonej Oscarem roli Anthony’ego Hopkinsa. Niewiele osób pamięta jednak, że słynny kanibal pojawił się na ekranie już kilka lat wcześniej.

Co istotne, nowa edycja została przygotowana pod osobistym nadzorem Manna. Twórcy wykonali świeży skan oryginalnej taśmy 35 mm w jakości 4K, przeprowadzili cyfrową renowację obrazu, odświeżyli kolorystykę oraz przygotowali nowy miks dźwięku. Sam reżyser określa ją mianem „ostatecznej wersji” filmu.

Czerwony smok powstał na podstawie powieści Czerwony Smok autorstwa Thomasa Harrisa. Co ciekawe, w chronologii książkowego cyklu jest to druga historia o Hannibalu Lecterze. Pierwsze miejsce zajmuje napisana wiele lat później powieść Hannibal po drugiej stronie maski. Dopiero później następują wydarzenia z Czerwonego Smoka, a następnie z Milczenia owiec i Hannibala.

W Czerwonym smoku postać Hannibala – tutaj występującego jeszcze pod nazwiskiem Lecktor – zagrał Brian Cox. To aktor dziś doskonale znany fanom serialu Sukcesja. Głównym bohaterem filmu jest profiler FBI Will Graham, w którego wcielił się William Petersen. Śledczy próbuje schwytać seryjnego mordercę Francisa Dolarhyde’a, znanego jako Zębowa Wróżka. W tej roli wystąpił Tom Noonan, tworząc jedną z najbardziej niepokojących kreacji seryjnych zabójców lat 80. Warto przypomnieć, że 2002 roku powstał remake już z Anthonym Hopkinsem w roli głównej.

Choć film nie zdobył takiej popularności jak późniejsze Milczenie owiec, z czasem urósł do rangi filmu kultowego. Wielu krytyków uważa go za jednego z prekursorów współczesnego thrillera psychologicznego, który większy nacisk położył na analizę umysłu mordercy niż samą akcję. Premiera odrestaurowanej wersji Manhunter: The Final Cut odbędzie się w amerykańskich kinach 24 lipca. Później film trafi także do dystrybucji domowej.