Pierwszoosobowe RPG Testament: The Order of High Human z datą premiery

Testament: The Order of High Human to propozycja od twórców z niezależnego studio Fairyship Games. Deweloperzy zdradzili datę premiery swojej najnowszej produkcji, a z tej okazji oddali w ręce graczy nowy trailer. Jeśli lubicie gry RPG, w których postawiono na akcję, warto zainteresować się tym tytułem.

Testament: The Order of High Human – demo już dostępne

Testament: The Order of High Human to pierwszoosobowa gra akcji z modelem rozgrywki zaprojektowanym dla jednego gracza. W produkcji nie zabraknie elementów charakterystycznych dla gatunków RPG i metroidvania, a całość osadzono w postapokaliptycznym świecie fantasy.