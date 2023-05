Pierwsze zdjęcia z nowych Samych swoich. Tak prezentuje się Kargul i Pawlak

Produkcja zatytułowana Sami swoi. Początek zaprezentuje nam słynny spór Kargula i Pawlaka w okresie 20-lecia międzywojennego. Twórcy zapewnili, że nie mają zamiary konkurować z trylogią, a chcą opowiedzieć zupełnie inną historię w tej samej konwencji, przedstawiając wcześniejsze losy bohaterów, które były nie mniej interesujące od tych znanych z poprzednich filmów.

Trylogia jest czymś kompletnie osobnym. Nie mamy szansy się mierzyć, bo nie mamy Kargula i Pawlaka w wykonaniu Kowalskiego czy Hańczy. Ich już dawno na świecie nie ma, ale gdyby nawet byli, to nie mogliby zagrać tych ról, bo jakby zagrali 12-latków? Byłoby to raczej niemożliwe. Zatem jest to kompletnie inny film, inna opowieść, mająca miejsce w zupełnie innych czasach. I muszą też państwo wiedzieć, że jest to opowieść o zupełnie innym świecie. Trylogia dzieje się w świecie po repatriacji, do którego przyjechali i który sobie zagospodarowują. Nasz film opowiada o kilkudziesięciu latach życia Karguli i Pawlaków w Krużewnikach, czyli w miejscu mitycznym, o którym się mówi w trylogii, a który jest tam pokazany tylko szczątkowo – przyznał reżyser Artur Żmijewski.