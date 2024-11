Pierwsze zdjęcia z aktorskiej Vaiany. Dwayne Johnson ze sztucznymi mięśniami na planie filmu

Postać aktora ma wszystkie szczególne cechy animowanego półboga, a więc tatuaże, długie, czarne włosy, naszyjnik z kłów oraz spódnicę z trawy. Co jednak zwraca szczególną uwagę, to że nawet The Rock nie posiada odpowiedniej sylwetki, aby bez żadnych kostiumów zagrać Mauiego. Na zdjęciach wyraźnie widać, że Dwayne Johnson nosi specjalny strój, który ma przybliżyć aktorska wersję do tej znanej z animowanej Vaiany.