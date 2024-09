Pierwsze spojrzenie na Mask of Darkness, czyli mroczne DLC do Prince of Persia: The Last Crown

Dodatek ma zadebiutować jeszcze w tym miesiącu.

Na początku sierpnia Prince of Persia: The Lost Crown trafiło na platformę Steam oraz na Steam Decki. Metroidvania od Ubisoftu wkrótce ma otrzymać też dodatek, który urozmaici rozgrywkę. Twórcy podzielili się już krótkim klipem, zapowiadającym mroczne DLC zatytułowane Mask of Darkness.

Mask of Darkness – mroczne DLC do Prince of Persia: The Lost Crown na krótkim materiale Ubisoft podzielił się za pośrednictwem mediów społecznościowych krótkim klipem pokazującym nadchodzące do Prince of Persia: The Last Crown DLC. Mowa o Mask of Darkness, które ukazać ma się na rynku jeszcze we wrześniu. Materiał przedstawia zrujnowane, złowrogie otoczenie, a także zaćmienie krwistoczerwonego księżyca, łapanego w ostatniej chwili przez gigantyczną rękę. Krótki klip znajduje się na dole wiadomości. Niestety na ten moment nie zaprezentowano nic więcej, jednak można założyć, że Ubisoft wkrótce podzieli się kolejnymi materiałami. Prawdopodobnie niebawem poznamy też datę premiery, bowiem obecnie wiemy jedynie, że DLC ma zadebiutować we wrześniu. Graj w stylową i porywającą platformowo-przygodową grę akcji, osadzoną w świecie mitologicznej Persji, gdzie możesz manipulować granicami czasu i przestrzeni. Używaj swoich mocy czasu, umiejętności bojowych oraz pokonywania platform, żeby wykonywać zabójcze serie i pokonywać spaczonych przez czas wrogów i mityczne istoty. Poznaj przeklęty świat inspirowany starożytną Persją, pełen ponadczasowych miejsc, i zwiedzaj liczne, szczegółowo odwzorowane obszary, każdy z własną atmosferą, cudami i niebezpieczeństwami. – czytamy w opisie gry na platformie Steam.

Na zakończenie przypomnijmy jeszcze, że Prince of Persia: The Lost Crown zadebiutowało 18 stycznia 2024 roku. Gra Ubisoftu jest dostępna na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch. Zainteresowanych tytułem zachęcamy również do lektury: Recenzja gry Prince of Persia: The Lost Crown. Świetna rozgrywka z nijaką fabułą.

