Arctic Monkeys wracają z nowym singlem charytatywnym. Opening Night skomponowano dla War Child

Arctic Monkeys powrócili z nowym utworem Opening Night, który jest pierwszym singlem zapowiadającym nowy album charytatywny Help(2) wydawnictwa War Child Records.

Projekt Help(2) nawiązuje do legendarnego albumu Help z 1995 roku, który zebrał ponad 1,2 miliona funtów na pomoc dzieciom dotkniętym konfliktem w Bośni. Trzy dekady później skala potrzeb humanitarnych jest jeszcze większa. Obecnie niemal co piąte dziecko na świecie żyje na terenach objętych konfliktami zbrojnymi. Arctic Monkeys pracują nad drugim charytatywnym albumem Album Help(2) ukaże się 6 marca nakładem War Child Records, a cały dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na działalność organizacji War Child, wspierającej dzieci dotknięte wojną poprzez dostarczanie pomocy doraźnej, edukacji, wsparcia psychologicznego oraz ochrony w regionach objętych konfliktami na całym świecie. Materiał został nagrany głównie podczas jednego intensywnego tygodnia w Abbey Road Studios w listopadzie 2025 roku. Nad projektem czuwał uznany producent James Ford, który poprowadził zróżnicowaną i ambitną grupę artystów przez wymagający proces twórczy.

Do udziału w projekcie, obok Alexa Turnera i Arctic Monkeys, zaproszono m.in.: Annę Calvi, Arlo Parks, Becka, Beth Gibbons, Big Thief, Damona Albarna, Depeche Mode, Foals, Fontaines D.C., Greentea Peng, Olivię Rodrigo, Pulp, Samphę, Wet Leg, Young Fathers oraz wielu innych wykonawców. W nagraniu utworu Flags Damona Albarna wzięli udział Johnny Marr, Kae Tempest oraz Grian Chatten, natomiast Olivia Rodrigo współpracowała z Grahamem Coxonem przy własnej interpretacji The Book of Love. Arctic Monkeys, którzy nie wydali nowej muzyki od albumu The Car z 2022 roku, podkreślili znaczenie udziału w projekcie: Kiedy James Ford zadzwonił z pytaniem, czy weźmiemy udział w albumie Help(2), od razu zabraliśmy się do pracy nad nowym pomysłem. Spotkaliśmy się w Abbey Road, by go nagrać. Jesteśmy dumni, że możemy wesprzeć nieocenioną działalność War Child i mamy nadzieję, że ta płyta realnie wpłynie na życie dzieci dotkniętych wojną.

GramTV przedstawia:

Funkcję dyrektora kreatywnego projektu objął nagradzany reżyser Jonathan Glazer, który nadzorował koncepcję wizualną zatytułowaną By Children, For Children. Kamery oddano w ręce dzieci, zarówno w studiu nagraniowym, jak i w strefach konfliktów, m.in. w Gazie, Ukrainie, Sudanie i Jemenie, aby bezpośrednio połączyć muzykę z życiem tych, którym ma ona pomóc. Szef działu muzycznego War Child UK, Rich Clarke, określił Help(2) jako coś więcej niż album, wskazując na siłę jednoczenia się branży muzycznej wokół wspólnego celu humanitarnego. Pierwszy album Help, zainicjowany w 1995 roku przez Briana Eno, do dziś uznawany jest za jeden z najważniejszych i najbardziej cenionych projektów charytatywnych w historii muzyki. Posłuchajcie singla Opening Night: