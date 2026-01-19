Bring Me The Horizon ma coś dla fanów Ghost of Yotei. Muzycy zapowiadają remix utworu Throne

Wygląda na to, że zespół nawiązał współpracę z grą wideo Ghost Of Yotei, przygotowując nowy remix kultowego singla z albumu That’s The Spirit. W opublikowanym w mediach społecznościowych 47-sekundowym teaserze zespół sugeruje, że pracował nad ponownym nagraniem Throne specjalnie z myślą o Ghost Of Yotei. W klipie wokalista Oli Sykes przyznaje, że jest ogromnym fanem gry, w której spędził już ponad 100 godzin. Dodał również, że jego nowe partie wokalne brzmią tak, jakby utwór był napisany specjalnie dla tej gry.

Bring Me The Horizon nawiązują współpracę z Ghost of Yotei

Nie jest to pierwszy raz, gdy Bring Me The Horizon wchodzą w świat gier wideo. W 2019 roku zespół współpracował z legendarnym twórcą gier Hideo Kojimą, nagrywając utwór Ludens na potrzeby ścieżki dźwiękowej Death Stranding. Oli Sykes wspominał wówczas kulisy powstania piosenki: