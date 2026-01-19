Zaloguj się lub Zarejestruj

Bring Me The Horizon ma coś dla fanów Ghost of Yotei. Muzycy zapowiadają remix utworu Throne

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/01/19 21:00
0
0

Bring Me The Horizon zapowiadają wyjątkową, filmową wersję swojego utworu Throne z 2015 roku.

Wygląda na to, że zespół nawiązał współpracę z grą wideo Ghost Of Yotei, przygotowując nowy remix kultowego singla z albumu That’s The Spirit. W opublikowanym w mediach społecznościowych 47-sekundowym teaserze zespół sugeruje, że pracował nad ponownym nagraniem Throne specjalnie z myślą o Ghost Of Yotei. W klipie wokalista Oli Sykes przyznaje, że jest ogromnym fanem gry, w której spędził już ponad 100 godzin. Dodał również, że jego nowe partie wokalne brzmią tak, jakby utwór był napisany specjalnie dla tej gry.

Ghost of Yotei
Ghost of Yotei

Bring Me The Horizon nawiązują współpracę z Ghost of Yotei

Nie jest to pierwszy raz, gdy Bring Me The Horizon wchodzą w świat gier wideo. W 2019 roku zespół współpracował z legendarnym twórcą gier Hideo Kojimą, nagrywając utwór Ludens na potrzeby ścieżki dźwiękowej Death Stranding. Oli Sykes wspominał wówczas kulisy powstania piosenki:

Od razu ruszyliśmy z miejsca. Śledziłem rozwój gry, bo jestem wielkim fanem Kojimy i jego twórczości. Przejrzałem wszystkie zwiastuny i teorie fanów, próbując zrozumieć, czym ta gra naprawdę jest Zastanawiałem się, jak mogę wykorzystać ten motyw i przenieść go na coś większego niż sama gra, a także na to, co aktualnie działo się w mojej głowie. Lirycznie inspiracja była oczywista. Nigdy wcześniej nie tworzyliśmy utworu do gry, więc była to okazja, by zrobić coś bardziej filmowego.

Bring Me The Horizon wyruszą również w trasę North American Ascension Program 2. Oto potwierdzone daty koncertów:

Kwiecień 2026

  • 28 – Toronto, ON – Scotiabank Arena
  • 29 – Montreal, QC – Bell Centre

GramTV przedstawia:

Maj 2026

  • 1 – Worcester, MA – DCU Center
  • 2 – Nowy Jork, NY – Madison Square Garden
  • 4 – Baltimore, MD – CFG Bank Arena
  • 5 – Pittsburgh, PA – PPG Paints Arena
  • 7 – Nashville, TN – Bridgestone Arena
  • 9 – Daytona, FL – Welcome To Rockville Festival
  • 11 – St. Louis, MO – Enterprise Arena
  • 12 – Kansas City, MO – T-Mobile Arena
  • 13 – St. Paul, MN – Grand Casino Arena
  • 15 – Rosemont, IL – Allstate Arena
  • 16 – Columbus, OH – Sonic Temple Festival

Poniżej możecie zobaczyć wspomniany teaser łączący Bring Me The Horizon oraz Ghost of Yotei:

Źródło:https://www.kerrang.com/bring-me-the-horizon-throne-remix-teaser-ghost-of-yotei-ps5-videogame

