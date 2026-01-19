Bring Me The Horizon ma coś dla fanów Ghost of Yotei. Muzycy zapowiadają remix utworu Throne

Bring Me The Horizon zapowiadają wyjątkową, filmową wersję swojego utworu Throne z 2015 roku.
Wygląda na to, że zespół nawiązał współpracę z grą wideo Ghost Of Yotei, przygotowując nowy remix kultowego singla z albumu That’s The Spirit. W opublikowanym w mediach społecznościowych 47-sekundowym teaserze zespół sugeruje, że pracował nad ponownym nagraniem Throne specjalnie z myślą o Ghost Of Yotei. W klipie wokalista Oli Sykes przyznaje, że jest ogromnym fanem gry, w której spędził już ponad 100 godzin. Dodał również, że jego nowe partie wokalne brzmią tak, jakby utwór był napisany specjalnie dla tej gry.
Bring Me The Horizon nawiązują współpracę z Ghost of Yotei
Nie jest to pierwszy raz, gdy Bring Me The Horizon wchodzą w świat gier wideo. W 2019 roku zespół współpracował z legendarnym twórcą gier Hideo Kojimą, nagrywając utwór Ludens na potrzeby ścieżki dźwiękowej Death Stranding. Oli Sykes wspominał wówczas kulisy powstania piosenki:
Od razu ruszyliśmy z miejsca. Śledziłem rozwój gry, bo jestem wielkim fanem Kojimy i jego twórczości. Przejrzałem wszystkie zwiastuny i teorie fanów, próbując zrozumieć, czym ta gra naprawdę jest Zastanawiałem się, jak mogę wykorzystać ten motyw i przenieść go na coś większego niż sama gra, a także na to, co aktualnie działo się w mojej głowie. Lirycznie inspiracja była oczywista. Nigdy wcześniej nie tworzyliśmy utworu do gry, więc była to okazja, by zrobić coś bardziej filmowego.
Bring Me The Horizon wyruszą również w trasę North American Ascension Program 2. Oto potwierdzone daty koncertów:
Kwiecień 2026
28 – Toronto, ON – Scotiabank Arena
29 – Montreal, QC – Bell Centre
Maj 2026
1 – Worcester, MA – DCU Center
2 – Nowy Jork, NY – Madison Square Garden
4 – Baltimore, MD – CFG Bank Arena
5 – Pittsburgh, PA – PPG Paints Arena
7 – Nashville, TN – Bridgestone Arena
9 – Daytona, FL – Welcome To Rockville Festival
11 – St. Louis, MO – Enterprise Arena
12 – Kansas City, MO – T-Mobile Arena
13 – St. Paul, MN – Grand Casino Arena
15 – Rosemont, IL – Allstate Arena
16 – Columbus, OH – Sonic Temple Festival
Poniżej możecie zobaczyć wspomniany teaser łączący Bring Me The Horizon oraz Ghost of Yotei:
