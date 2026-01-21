Jeden z najlepszych piłkarzy w historii otrzyma serial. Gwiazda Barcelony bohaterem własnej produkcji

To jeden z najciekawszych piłkarzy, zarówno do oglądania na boisku, jak i mogący pochwalić się barwnym życiem towarzyskim i prywatnym.

Legenda futbolu doczeka się własnego serialu biograficznego. Powstaje produkcja zatytułowana Época 10 Ronaldinho, która opowie historię jednego z najbardziej charyzmatycznych i utalentowanych piłkarzy w dziejach tej dyscypliny, który grał w takich klubach, jak FC Barcelona, AC Milan, czy PSG, a także dla reprezentacji Brazylii. Za projekt odpowiada międzynarodowe konsorcjum firm z Hiszpanii i Brazylii, czyli Mediacrest Entertainment, Playtime Movies oraz brazylijskie Mixer Films. Ronaldinho otrzyma własny serial biograficzny Serial skupi się na pełnej kontrastów drodze, jaką przeszedł Ronaldinho, dwukrotny zdobywca Złotej Piłki i jeden z nielicznych zawodników, którzy sięgnęli po Copa America, Ligę Mistrzów, Puchar Konfederacji oraz Copa Libertadores. Twórcy pokażą zarówno sportowe szczyty, jak i bolesne upadki, prowadząc widzów od początków w Porto Alegre, przez wielką karierę w Europie, aż po głośne problemy poza boiskiem.

Historia ma opierać się na relacji Ronaldinho z jego starszym bratem i menedżerem Roberto de Assisem. To właśnie ten związek, naznaczony podziwem, rywalizacją i narastającymi napięciami, ma stanowić emocjonalne centrum historii. Bracia po przedwczesnej śmierci ojca musieli polegać wyłącznie na sobie, co z czasem wystawiło ich więź na ciężką próbę. Ich relacja przypominała tę między Salierim a Mozartem, pełną podziwu, ale także zazdrości. Mamy do czynienia z własnością intelektualną o ogromnym, międzynarodowym potencjale. Ronaldinho to globalna marka, która potrafi nawiązać kontakt z widzami i platformami na całym świecie. To również opowieść o tym, jak sport może mieć tak potężną siłę oddziaływania, że zmienia ludzi, zespoły, a nawet ducha całego kraju w kluczowym momencie jego historii – powiedział Cristian Liarte, CEO Mediacrest Entertainment.

Produkcja ma ambicję wyjść daleko poza schemat klasycznej historii sportowej. Twórcy podkreślają, że będzie to przede wszystkim portret człowieka, jego wyborów i konsekwencji, jakie niosły za sobą życie w blasku fleszy. Akcja rozgrywać się będzie między innymi w Paryżu, Barcelonie i Mediolanie, a dialogi pojawią się w kilku językach, w tym po angielsku, hiszpańsku, włosku i portugalsku. Możliwość stworzenia serialu o Ronaldinho to ogromny przywilej. Jego życie, pełne sukcesów i konfliktów, idealnie pasuje do historii dramatycznego bohatera. To nie jest serial o piłce nożnej. To serial o Ronaldinho, o człowieku, osobowości i drodze, którą przeszedł. To podróż niezwykła, złożona z momentów czystego geniuszu i głębokich kryzysów. Ten kontrast sprawia, że jego historia jest tak poruszająca – dodał João Daniel Tikhomiroff, prezes Mixer Films. Autorzy projektu przekonują, że serial będzie także opowieścią o wyjątkowym momencie w historii FC Barcelony, klubu, który stał się dla Ronaldinho symbolem piłkarskiej wolności i globalnej popularności. Produkcja jest obecnie na etapie poszukiwania finansowania i międzynarodowych partnerów dystrybucyjnych, a gotowy scenariusz pilota oraz pełna koncepcja serialu mają pomóc w przyśpieszeniu produkcji.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.