Pierwsze spojrzenie na atmosferę toru. NASCAR 25 na wczesnym gameplay'u

Najnowszy, czwarty już dziennik deweloperski dotyczący NASCAR 25, będącej pierwszą oficjalną grą z tej serii od czterech lat, właśnie ujrzał światło dzienne. Na materiale możemy zobaczyć nieco bliżej wykonanie toru wyścigowego.

Nowy gameplay z NASCAR 25

Materiał wideo dostarcza nowych ujęć z pobocza toru oraz 14 sekund wczesnego gameplay’u z jazdy po owalu. Widzimy dwa krótkie fragmenty z kamery kokpitowej, pokazujące samochód wyjeżdżający z alei serwisowej na główny tor. Choć wersja robocza gry pokazuje jeszcze problemy z płynnością, to jednocześnie robi wrażenie szczegółowością wnętrza pojazdu. Nowa odsłona NASCAR tworzona jest przez Monster Games pod nadzorem iRacing, a do budowy świata gry wykorzystano elementy z symulatora tej firmy. Co ciekawe, będzie to pierwszy tytuł tego zespołu działający na silniku Unreal Engine.