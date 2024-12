Pierwsze recenzje Legacy of Kain: Soul Reaver 1&2 Remastered. Udany start pakietu

Kolekcja – w ogólnym rozrachunku – przypadła do gustu recenzentom. Wśród udanych elementów wymienia się między innymi narrację, budowanie świata, dubbing czy ścieżkę dźwiękową. Pochwały zgarnęły też innowacyjne rozwiązania czy charyzmatyczne postaci. Pojawiły się nawet głosy, że Legacy of Kain: Soul Reaver 1&2 Remastered to „list miłosny do ukochanej serii z lat 2000”.

Oczywiście pakiet nie jest pozbawiony wad. Krytycy zwracają uwagę na „niezgrabne” sterowanie czy brak funkcji w zakresie Quality of Life. Choć postaci doczekały się ulepszeń, tak środowisko nie otrzymało według niektórych wystarczającego odświeżenia. Według recenzenta Xbox Era pakiet jest „rozczarowujący”.

Recenzje Legacy of Kain: Soul Reaver 1&2 Remastered