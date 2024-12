Zobaczyliśmy premierowy zwiastun Legacy of Kain: Soul Reaver 1 i 2 Remastered. Kultowy cykl zadebiutuje ponownie za kilka dni

W nowej wersji Legacy of Kain: Soul Reaver 1 i 2 mamy zobaczyć wiele poprawionych kwestii technicznych, takich jak grafika oraz modele postaci. Twórcy postanowili się również podzielić interesującymi informacjami z procesu tworzenia gry. W sekcji Galleries znajdziemy wiele zakulisowych materiałów, w tym m.in. grafiki koncepcyjne, poziomy nie pojawiające się w finalnej wersji gry oraz utwory znane z oryginału i kilka zupełnie nowych.

Jakiś czas temu odbył się pokaz State of Play, na którym zapowiedziano wiele nowych produkcji, w tym m.in. Legacy of Kain: Soul Reaver 1 i 2 Remastered. Tytuł z okazji zbliżającej się premiery otrzymał nowy zwiastun, na którym zobaczyliśmy sporo ujęć ze świata Nosgoth. Twórcy przypomnieli również o zawartości, jaka zostanie dodana wraz z odświeżonym wydaniem.

Zabijaj swoich byłych braci wampirów za pomocą pazurów, pocisków energii telekinetycznej i żywiołu Wraith Blade. Stań się silniejszy, pożerając dusze swoich wrogów.

Przechodzenie między światami

Starszy Bóg obdarzył cię zdolnością przechodzenia między sferą widmową i materialną. Przemierzaj krainy, aby rozwiązywać zagadki, odkrywać nowe ścieżki i pokonywać wrogów.” – informują twórcy w opisie na Steamie.

Legacy of Kain: Soul Reaver 1 i 2 Remastered zostanie udostępnione 10 grudnia na PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 oraz Nintendo Switch. Pakiet remasterów kultowych przygodowych gier akcji jest już dostępny w przedsprzedaży na Steamie w cenie 125,09 złotych - ta cena będzie obowiązywać do czasu premiery zestawu.