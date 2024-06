Pierwsze recenzje Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition. Udany debiut nowego wydania kultowej gry

Choć na ten moment recenzji nie pojawiło się jeszcze zbyt wiele, pierwsze z nich w większości w pozytywny sposób opisują Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition. Dziennikarze zwracają uwagę na oprawę audiowizualną, unowocześnione sterowanie, a także nową zawartość. Według recenzenta Push Square omawiana produkcja to „prawdziwy klasyk zremasterowany z miłością i troską”, który „z wdziękiem wytrzymuje próbę czasu”.

Mimo że Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition w dużej mierze zbiera głównie pochwały, gra nie jest całkowicie wolna od wad. Dziennikarz PSX Brasil podkreślił na przykład, że „niektóre aspekty nie zestarzały się dobrze i przypominają nam, jak stara jest ta gra”.

Recenzje Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition

Gaming Trend – 9/10

TheSixthAxis – 9/10

Hobby Consolas – 8,6/10

Push Square – 8/10

Press Start Australia – 8/10

PSX Brasil – 7,5/10

GLHF on Sports Illustrated – 7/10

Przygoda Jade wyposażonej w jej cenny kij daï-jo i niezawodny aparat fotograficzny pozwoli ci swobodnie eksplorować Hillys, walczyć z małymi i dużymi stworami, infiltrować niebezpieczne obszary, rozwiązywać enigmatyczne łamigłówki, grać we wciągające minigry, ścigać się z najlepszymi pilotami poduszkowców i robić zdjęcia upamiętniające całą rozgrywkę. – głosi opis Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition.

Na zakończenie przypomnijmy jeszcze, że Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Zainteresowanych omawianą produkcją zachęcamy do lektury: Beyond Good & Evil: 20th Anniversary Edition - nadzieja na sequel nie umiera.