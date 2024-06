Beyond Good & Evil: 20th Anniversary Edition - nadzieja na sequel nie umiera

Spokojnie – na szczęście Beyond Good & Evil: 20th Anniversary Edition to nie jest standardowy skok na kasę, jak w przypadku wielu podobnych remasterów, ale…

Pamiętam bardzo dobrze dzień, w którym pierwsza cześć Beyond Good & Evil pojawiła się w mojej kolekcji za sprawą… specjalnego wydania Cybermychy o nazwie CyberGra z roku 2005 . Kiedyś bowiem czasopismo o grach wpadło na pomysł wydawania niektórych większych gier w formacie, który podjęła np. eXtra Gra od CD Projektu ze swoim konceptem gry i pudełka do niej.

Wracając jednak do gry Ubisoftu – było to jakieś dwa lata po premierze gry, a biorąc pod uwagę fakt, że pojawianie się gier na naszym rynku (i to w polskiej wersji językowej) było loterią, to nie dziwi kompletnie fakt, że te 20 zł za ówczesny hit było niewygórowaną ceną. Później w 2011 roku dostaliśmy wersję HD, ale wszyscy i tak czekali na coś zupełnie innego.

W 2008 zapowiedziane zostały prace nad Beyond Good & Evil 2, które tak naprawdę miało być prequelem, ale do 2016 roku słuch o tej grze zaginął. Kto by pomyślał, że 8 lat później sequel uwielbianej przez wielu graczy gry nadal nie będzie miał daty premiery, znajdzie się w „develompent hell” i praktycznie nadzieje na jakikolwiek ruch ze strony Ubisoftu w temacie. Okazuje się, że Beyond Good & Evil – 20th Anniversary Edition może być pewnego rodzaju papierkiem lakmusowym dla zainteresowania graczy tym uniwersum. Tym bardziej, że biorąc pod uwagę reakcje po pojawieniu się zwiastuna wszyscy chórem zapytali: „no dobra, ale gdzie jest druga część?”.

Dlatego też ten tekst Beyond Good & Evil – 20th Anniversary Edition nie będzie pełnoprawną recenzją samej gry, a raczej oceną jak wypada remaster. Nie zmienia to tego, że znajdziecie tutaj kilka wtrąceń na temat tego jak ten tytuł się zestarzał przez te nieco ponad 20 lat.

Jakie zmiany w Beyond Good & Evil – 20th Anniversary Edition?

Najważniejszą zmianą w Beyond Good & Evil – 20th Anniversary Edition i najbardziej zauważalną jest ta graficzna, która nie jest tylko tanim przeniesieniem gry na nowe platformy i dorzuceniem kilku nowych opcji względem rozdzielczości, aby to jakoś tam wyglądało. Znalazło się tu bowiem miejsce na odświeżenie modeli postaci, miejscówek czy też efektów specjalnych bez większego przebudowywania etapów. Zresztą, Ubisoft Montpellier informuje o tym również na jednym z pierwszych ekranów w grze, iż wiele elementów w grze nie uległo zmianie głównie po to, aby również pewien przekaz nie został zmieniony.

Tutaj jest jednak jeden element niepasujący do układanki, choć nie jest on do końca związany z grafiką jako taką – ustawienia kamery, które podczas grania w rozdzielczości 4K w trybie jakości wydają się być zbyt blisko Jade, przez co momentami sprawia małe problemy zwłaszcza w starciu z bossami. W przypadku eksploracji czy podróżowania poduszkowcem jest wystarczająco dobrze.

Z drugiej strony jeśli chodzi o warstwę dźwiękową, to Beyond Good and Evil wypada tak pół na pół. Na duży plus działa tutaj nagrana ponownie przez orkiestrę muzyka Christophe Hérala, a na minus fakt, że o ile dialogi nadal są świetne, tak czuć że nie dostały wiele miłości, aby te ścieżki porządnie wyczyścić i dodać do gry na nowo. Nie zmienia to faktu, iż okrzyk „CHILIIII CON CARNEEEE” nadal powoduje duży uśmiech na ustach.

W kwestii rozgrywki właściwie można tutaj mówić wiele głównie o tym jak bardzo zmienia się perspektywa po dobrych kilku latach. Można byłoby mieć wrażenie, że Beyond Good and Evil było… trudniejsze? W wieku tych 10-12 lat zapewne tak, ale dziś biorąc pod uwagę jak się zmieniły tego typu gry na przestrzeni czasu to nawet automatyczny skok potrafi zaskoczyć (pun intended!). Natomiast z nowoczesnych elementów gier wprowadzono m.in. automatyczny zapis, możliwość pomijania cutscenek czy też… cross-save, który zaskakuje chyba najbardziej z tego całego zestawu.

Jest jeszcze jedna rzecz, która właściwie daje nadzieję na to, że projekt Beyond Good & Evil 2 nie został przez Ubisoft doszczętnie pogrzebany – ta jedna misja pozwalająca odnaleźć kilka dodatkowych elementów łączących historię „jedynki” z będącym nadal w produkcji prequelem. Szanuję zdecydowanie wartość dodaną (np. kombinezon Jade, który można zobaczyć na dawnych screenach z przecieków BG&E2), bo nawet jeśli projekt przepadł gdzieś w czeluściach piekieł, to jest to miłe wspomnienie podobne do tego z Crash Bandicoot N’Sane Trilogy, które dostało nie tylko dwa dodatkowe „zaginione poziomy” z pierwszej części przygód Crasha, ale również jeden zupełnie nowy bazujący na futurystycznym świecie z „trójki”.