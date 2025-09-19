Zaloguj się lub Zarejestruj

Pierwsze DLC do Le Mans Ultimate. Pakiet ELMS otrzymamy już w przyszłym tygodniu

2025/09/19 10:50
Le Mans Ultimate we wrześniu doczeka się pierwszego rozszerzenia związanego z European Le Mans Series.

Już w przyszłym tygodniu otrzymamy pierwsze DLC do popularnego symulatora Le Mans Ultimate. Pierwszy pakiet związany z ELMS trafi do gry już 23 września i wprowadzi między innymi nowy tor i wyścigowy prototyp.

Pierwsze DLC do Le Mans Ultimate

ELMS DLC będzie podzielone na trzy oddzielne pakiety, każdy będzie w cenie 9,99 euro, czyli około 42,50 złotych. W ofercie będzie dostępny także Season Pass obejmujący wszystkie trzy paczki w cenie 24,99 euro, czyli około 106 złotych. Mamy jednak dobre wieści dla osób, które niekoniecznie będą chciały wydać pieniądze. Wszyscy gracze otrzymają za darmo ELMS-spec Oreca 07 LMP2, czyli ulepszoną wersję dobrze znanego prototypu.

Jako pierwszy pojawi się Pakiet 1 i zadebiutuje on już 23 września 2025. Paczka zawiera:

  • Tor Silverstone w konfiguracji ELMS (44 pola startowe, pitlane National).
  • Prototyp Ligier JS P325 LMP3, czyli 3,5-litrowy silnik V6, 470 KM przy masie 930 kg. Samochód jest traktowany jako wstęp do wyższych klas prototypów.
  • Aktualizacja gry do wersji v1.1.

W kolejnych miesiącach pojawią się jeszcze dwa dodatki:

  • Pakiet 2 (premiera spodziewana przed końcem 2025 roku): zawiera Circuit de Barcelona-Catalunya oraz samochód Duqueine D09 LMP3.
  • Pakiet 3 (Q1 2026): zawiera Circuit Paul Ricard oraz samochód Ginetta G61-LT-P3 Evo LMP3.

Twórcy Le Mans Ultimate zmodyfikowali także kilka dostępnych już torów. Zwiększona pojemność pól startowych do 44 samochodów na torach wykorzystywanych w ELMS, a są nimi między innymi Imola, Spa-Francorchamps i Algarve. Co więcej, udostępniono graczom za darmo malowania zespołów z sezonu 2025 ELMS. W późniejszym czasie mają zostać dodane dodatkowe konfiguracje toru Silverstone (GP, National, International).

Dzięki ELMS DLC do gry dołącza klasa LMP3, ale jednocześnie stając się pierwszą kategorią samochodów dostępną wyłącznie w płatnych rozszerzeniach.

Źródło:https://traxion.gg/le-mans-ultimates-first-elms-dlc-arrives-23rd-september

