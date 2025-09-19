Pierwsze DLC do Le Mans Ultimate. Pakiet ELMS otrzymamy już w przyszłym tygodniu

Już w przyszłym tygodniu otrzymamy pierwsze DLC do popularnego symulatora Le Mans Ultimate. Pierwszy pakiet związany z ELMS trafi do gry już 23 września i wprowadzi między innymi nowy tor i wyścigowy prototyp.

Pierwsze DLC do Le Mans Ultimate

ELMS DLC będzie podzielone na trzy oddzielne pakiety, każdy będzie w cenie 9,99 euro, czyli około 42,50 złotych. W ofercie będzie dostępny także Season Pass obejmujący wszystkie trzy paczki w cenie 24,99 euro, czyli około 106 złotych. Mamy jednak dobre wieści dla osób, które niekoniecznie będą chciały wydać pieniądze. Wszyscy gracze otrzymają za darmo ELMS-spec Oreca 07 LMP2, czyli ulepszoną wersję dobrze znanego prototypu.