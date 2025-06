Pierwsza aktualizacja do FBC: Firebreak już dostępna. Remedy poprawia wiele elementów gry

Remedy opublikowało pierwszą aktualizację do FBC: Firebreak – kooperacyjnego FPS-a osadzonego w świecie Alan Wake’a i Control. Patch 1.2.0 wprowadza szereg istotnych zmian w balansie rozgrywki, progresji oraz oprawie wizualnej, a jego pełną listę udostępniono wraz z premierą łatki.

FBC: Firebreak – szybszy start i lepsze nagrody

W aktualizacji gracze FBC: Firebreak rozpoczynają pierwsze zlecenie od razu na trzecim poziomie, co przyspiesza początkowy etap rozgrywki. By odblokować kolejne misje, trzeba ukończyć trzy strefy na tym poziomie, co również odblokowuje modyfikator Corruption.