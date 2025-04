Avengers: Doomsday w pierwszym nagraniu z planu. Zapowiada epicką bitwę

Plan nowej części Avengersów jest już przygotowywany do nakręcenia pierwszych scen.

Chociaż pod koniec marca Marvel ogłosił, że wystartowała produkcja Avengers: Doomsday, to na pojawienie się aktorów na planie jeszcze trzeba trochę poczekać. Obecnie ekipa przygotowuje scenografie, a w międzyczasie trwają pracę nad skończeniem scenariusza. Mimo to na planie praca wre i do sieci trafiło nagranie, które prezentuje wielkie pole bitwy.

Avengers: Doomsday z pierwszym nagraniem z planu

Na poniższym materiale możemy zobaczyć, że pole bitwy pokryte jest małymi, jak i całkiem dużymi kraterami, które wyglądają, jakby uderzył w nie duży meteoryt lub spadł na nie Hulk z dużej wysokości. Niestety żadne szczegóły nie zostały ujawnione i możemy się jedynie domyślać, że jest to lokacja, gdzie dojdzie do epickiej bitwy. Pozostaje tylko pytanie, czy między Avengersami a X-Menami, czy też wszystkich superbohaterów z Doktorem Doomem.